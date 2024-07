Tego już nikt nie ukrywa. Williams głównym celem FC Barcelony

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona pracuje nad transferem Williamsa

Przez większą część roku w Barcelonie uważano, że największą potrzebą zespołu jest defensywny pomocnik. Chociaż ta potrzeba nadal istnieje, eksplozja talentu Nico Williamsa sprawiła, że jego potencjalny transfer stał się priorytetem. W zarządzie wierzą, że kombinacja Nico Williamsa z tańszym pomocnikiem jest lepszym rozwiązaniem niż odwrotnie – czyli topowy pomocnik i mniej kosztowny skrzydłowy.

Barcelona zdaje sobie sprawę, że Athletic Bilbao nie będzie skłonny do negocjacji w sprawie całkowitej kwoty transferu, która wynosi 58 milionów euro. Jednak Duma Katalonii liczy na możliwość elastycznego rozłożenia płatności. Największym problemem Barcelony jest jednak spełnienie wymogów fair play finansowego, aby móc przeprowadzić ten transfer. Ostatnie dni przyniosły jednak większy optymizm w tej kwestii. Klub pozostaje w stałym kontakcie z La Ligą ws. transferów.

Barcelona zamierza skupić się na znalezieniu bardziej ekonomicznej opcji do środka pola, być może w formie wypożyczenia, natomiast bardzo sobie ceni umiejętności Nico Williamsa, co przykrywa inne problemy. W klubie wierzą, że konkurencja wewnątrz zespołu znacząco by wzrosła.

Potencjalne przybycie Nico Williamsa mogłoby praktycznie wykluczyć Ansu Fatiego z kluczowej roli w drużynie. Jego sytuacja może się zmienić tylko w przypadku odejścia Raphinhy, który jednak nie planuje opuszczać klubu. Ponadto Joao Felix czeka na możliwość kolejnego wypożyczenia do Barcelony.

