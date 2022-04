PressFocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Manchester City rywalizuje w tym sezonie z Liverpoolem o mistrzostwo Anglii. W najbliższą sobotę obie drużyny zmierzą się ze sobą także o awans do finału Pucharu Anglii. Z kolei latem może dojść do ich pojedynku na rynku transferowym. Na celowniku obu klubów znajduje się bowiem Aurelien Tchouameni.

Aurelien Tchouameni to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk na transferowym rynku

AS Monaco jest gotowe do sprzedaży swojego 22-letniego pomocnika już podczas najbliższego okna transferowego

Utalentowany Francuz znajduje się na celowniku Liverpoolu i Manchesteru City

Tchouameni celem Liverpoolu i Man City

Jeszcze kilka tygodni temu za faworyta do pozyskania utalentowanego pomocnika AS Monaco uznawany był Liverpoolu, choć Tchouameni znajdował się także na celowniku Realu Madryt. 22-letni Francuz woli jednak przenieść się do Premier League niż do Hiszpanii.

Tymczasem Football Insider poinformował, że The Reds mają teraz bardzo poważnego rywala do pozyskania środkowego pomocnika. Jest nim Manchester City, który wytypował Tchouameniego jako idealnego następcę odchodzącego z klubu po zakończeniu sezonu Fernandinho.

Pomocnik Monaco, który zwrócił na siebie uwagę świetnymi występami zarówno w Monaco jak i reprezentacji Francji, ma znajdować się na czele listy życzeń klubu z Etihad Stadium.

Tchouameni jest związany z Monaco umową do czerwca 2024 roku, ale klub z księstwa jest gotowy na jego sprzedaż już latem, jeżeli otrzyma atrakcyjną ofertę. Na złożenie takiej stać zarówno Liverpool, jak i Manchester City.

22-latek ma już na koncie 93 występy we francuskiej Ligue 1. We wrześniu ubiegłego roku zadebiutował także w reprezentacji Francji, w barwach której wystąpił już osiem razy.

