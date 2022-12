Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest aktualnie bez klubu. Będący prezesem PSG Nasser Al-Khelaifi, zabrał głos na temat potencjalnego transferu napastnika.

Cristiano Ronaldo nie ma żadnego pracodawcy

Portugalczyk był niegdyś łączony z PSG

O szanse na taki ruch zapytany został szef paryskiego klubu

Ronaldo bez szans na angaż w PSG

Cristiano Ronaldo nie ma aktualnie najlepszego okresu w karierze. Portugalczyk został ostatnio zesłany na ławkę rezerwowych w meczu 1/8 finału mistrzostw świata. Przeciwko Szwajcarii na boisko wszedł dopiero w drugiej połowie. Lepiej nie jest w futbolu klubowym. 37-latek udzielił głośnego wywiadu, po którym Manchester United rozwiązał z nim kontrakt.

Portugalski snajper nie ma aktualnie pracodawcy. Ronaldo był ostatnio łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, gdzie miałby zasilić szeregi do Al Nassr. Pensja 37-latka wynosiłaby rocznie około 200 milionów euro. Ronaldo odniósł się do tych informacji i zaprzeczył im. Wciąż nieznana jest zatem klubowa przyszłość 37-latka.

W przeszłości z transferem Ronaldo łączone było PSG, gdzie Portugalczyk miałby okazję do grania w jednym zespole między innymi z Leo Messim. Głos w tej sprawie zabrał prezes paryskiego klubu. – Podpisanie Ronaldo? Przy trzech graczach, których mamy [Messi, Neymar i Mbappé], bardzo trudno jest myśleć o Ronaldo Życzę mu wszystkiego najlepszego. Jest fantastyczny. Nadal jest niesamowitym zawodnikiem – skomentował Nasser Al-Khelaifi. Tym samym nie pozostawił nadziei na to, że ujrzymy Ronaldo w barwach PSG.

