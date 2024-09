Szczęsny już w Barcelonie. Śledź najnowsze wieści [relacja LIVE]

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny zostanie piłkarzem Barcelony

Kilka dni temu w mediach gruchnęła informacja, że Wojciech Szczęsny jest przymierzany do FC Barcelony. Teraz wszystko staje się faktem i polski golkiper zrywa się z emerytury, aby zagrać w jednym z najlepszych klubów świata.

Transfer Wojciecha Szczęsnego – kiedy?

W poniedziałek (30 września) Wojciech Szczęsny pojawił się w Barcelonie, gdzie czeka go bardzo intensywny dzień. Polski bramkarz ma przejść testy medyczne, które są niezbędnym krokiem przed podpisaniem rocznej umowy z FC Barceloną. Szczęsny, mający wzmocnić szeregi Dumy Katalonii, budzi duże zainteresowanie zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. Transfer do Blaugrany to istotny moment w jego karierze, a kibice nie mogą się doczekać oficjalnego potwierdzenia jego przybycia do zespołu.

Relacja na żywo – Szczęsny wylądował w Barcelonie

Nasz dziennikarz Piotr Koźmiński zbiera najnowsze informacje prosto z Barcelony. W tym miejscu będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, które dotyczą transferu Wojciecha Szczęsnego. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.