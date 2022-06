Pressfocus Na zdjęciu: Axel Witsel

Axel Witsel zakończył przygodę z Borussią, która nie przedłużyła z nim kontraktu. Belg od nowego sezonu może grać z reprezentantem Polski.

Tego lata Axel Witsel może zamienić wicemistrza Niemiec na wicemistrza Francji

Realna jest przeprowadzka Belga z Dortmundu do Marsylii

Piłkarza chce Olympique

Z wicemistrza do wicemistrza?

Cztery lata temu Borussia Dortmund zdecydowała, że chce aby jej barwy reprezentował Axel Witsel. Niemiecki klub zapłacił wówczas chińskiemu Tianjin Tianhai 20 milionów euro. Belg miał dobre momenty w BVB, dla której rozegrał we wszystkich rozgrywkach 145 meczów. 33-latek strzelił 13 goli oraz zaliczył 6 asyst. Piłkarz nie poprawi już swoich statystyk, ponieważ jego wygasająca 30 czerwca umowa nie zostanie przedłużona.

Witsel w tym roku skończył 33 lata, więc może jeszcze przez kilka sezonów grać w piłkę na wysokim poziomie. Taki prezentuje Olympique Marsylia, czyli klub chętny na zatrudnienie Belga. Francuska ekipa jest pewna udziału fazie grupowej Ligi Mistrzów i teraz szuka doświadczonych graczy. Witsel w tych rozgrywkach wystąpił 65-krotnie, więc dla ekipy z Ligue 1 jest interesującą opcją.

Olympique ma świadomość, że Witsel może otrzymać kilka interesujących propozycji, więc chce zaoferować Belgowi dobrą ofertę. W Marsylii 33-latek mógłby liczyć na umowę do 30 czerwca 2024 roku plus opcję przedłużenia kontraktu o dodatkowy rok. Z kolei jego zarobki wyniosłyby cztery miliony euro rocznie. Gdyby transfer doszedł do skutku, Witsel grałby w drużynie z Arkadiuszem Milikiem. Ich reprezentacje spotkały się ze sobą niedawno dwukrotnie. W jednym ze spotkań Witsel strzelił gola.

