Solskjaer wskazał napastnika La Liga. Chce go w swoim zespole

Ole Gunnar Solskjaer chciałby sprowadzić Alexandra Sorlotha do Besiktasu - podaje portal Todofichajes. Napastnik Atletico Madryt mógłby dołączyć do drużyny swojego rodaka na zasadzie wypożyczenia.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Besiktas może wypożyczyć Sorlotha

Alexander Sorloth był jednym z kluczowych transferów Atletico Madryt w letnim okienku. Norweski piłkarz ma jednak problemy z utrzymaniem regularności w graniu i zdobywaniu bramek.

Mimo wszystko jest jednym z najlepszych strzelców drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Wydaje się, że będzie ważnym zawodnikiem w drugiej części sezonu, o ile nie opuści klubu przed zamknięciem zimowego okienka transferowego. Na horyzoncie pojawiła się ciekawa oferta.

Czy Solskjaer zdoła ściągnąć swojego rodaka? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Chodzi o Besiktas, który niedawno został objęty przez Ole Gunnara Solskjaera. Szkoleniowiec osobiście zna 29-letniego napastnika.

Do biur Atletico Madryt miała wpłynąć oferta wypożyczenia norweskiego napastnika. Sorloth jest rozczarowany brakiem statusu niekwestionowanego zawodnika pierwszego składu. Mimo tego udało mu się już zdobyć 10 bramek w barwach Los Colchoneros.

Klub ze Stambułu liczy, że ich oferta przekona zawodnika do dołączenia do zespołu prowadzonego przez Solskjaera, który osobiście miał zadzwonić do Sorlotha w tej sprawie.

Przyszłość byłego napastnika Villarrealu powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach. W bieżącym sezonie wystąpił w 27 spotkaniach, w których strzelił 10 bramek i zaliczył dwie asysty.

Zobacz także: Man United odkupi swojego byłego piłkarza? Może wrócić do klubu po kilku miesiącach