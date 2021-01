Arkadiusz Milik doszedł już do porozumienia w sprawie zmiany klubu. Reprezentant Polski ma zasilić szeregi Olympique Marsylia. Jednocześnie polski napastnik po ponad czterech latach spędzonych w szeregach Azzurrich żegna się z ligą włoską. Sky Sport Italia donosi, że Polak udaje się z Polski do Marsylii na testy medyczne.

Arkadiusz Milik ma zasilić szeregi ekipy z Ligue 1 na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. W związku z tym zawodnik musiał najpierw przedłużyć swój kontrakt z Napoli o dwa lata. Tylko takie rozwiązanie miało dać możliwość piłkarzowi na zmianę pracodawcy.

TuttoMercatoWeb ustaliło, że Milik ma kosztować sterników Olympique Marsylia dziewięć milionów euro plus trzy miliony euro w formie bonusów. Ponadto włoski klub miał zapewnić sobie 20 procent od kolejnej transakcji z udziałem reprezentanta Polski.

Milik zakotwiczy we Francji?

Godne uwagi w przypadku Milika jest to, że w ostatnich miesiącach ten nie miał okazji do gry. Polski napastnik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy przez swój klub. Jedyne występy, jakie zaliczył, to te w reprezentacji Polski. Gdyby ta sytuacja trwała nadal, to zawodnik ryzykowałby swój udział na Euro.

26-latek ma zostać czwartym napastnikiem w szeregach ekipy ze Stade Velodrome. Olympique Marsylia walczy w trakcie trwającego sezonu o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

W środowy wieczór podopieczni Andre Villasa Boasa przegrali na swoim stadionie z RC Lens. Czasu na rozpamiętywanie porażki jednak nie ma. Marsylczycy w najbliższy weekend rozegrają swoje kolejne spotkanie ligowe, mierząc się na wyjeździe z AS Monaco.