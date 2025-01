Juergen Schwarz / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Juninho - Sevilla

Sevilla z niespodziewanym wzmocnieniem

Transfer z Azerbejdżanu do czołowej ligi Europy? To nie zdarza się zbyt często. A nawet nie zdarza się w ogóle. Teraz może to zmienić Juninho. 28-latek znalazł się na celowniku klubu z La Liga – 28-latka obserwuje Sevilla, która w tym okienku chce wzmocnić pierwszą linię. Andaluzyjczycy już rozpoczęli negocjacje z Karabachem Agdam, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Olávio Vieira dos Santos Júnior, czyli Juninho, występuje w lidze azerskiej od lata 2023 roku. Karabach kupił go z 450 tysięcy euro z portugalskiego Chaves. Od tego momentu brazylijski snajper zdołał rozegrać już 81 spotkań, w których zdobył 41 bramek i zanotował 14 asyst. W poprzednim sezonie z 20 trafieniami został najlepszym strzelcem zmagań Premyer Liqa.

W tym sezonie 28-latek w 26 meczach strzelił dziesięć goli, w tym aż sześć w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Ile Sevilla zapłaci za Juninho? Romano twierdzi, że na konto Karabachu wpłynie cztery miliony euro podstawy i milion euro w bonusach. Na dodatek klub, który funkcjonuje w Baku, zapewni sobie 20% od następnej sprzedaży Brazylijczyka.