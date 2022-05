PressFocus Na zdjęciu: Jules Kounde

Sevilla obiecała Julesowi Kounde, że tego lata wysłucha ofert, które za niego wpłyną. Wśród zainteresowanych Francuzem jest Barcelona. Cena, jakiej żądają Andaluzyjczycy, jest dla Blaugrany zaporowa, ale w grę wchodzi obniżenie jej przez oddanie kilku zawodników.

Jules Kounde najprawdopodobniej opuści latem Sevillę. Klub oczekuje 80 milionów euro

W minionych okienkach Andaluzyjczycy odrzucali już oferty Chelsea i Newcastle, ale teraz obiecali zawodnikowi wysłuchanie propozycji

23-latka chce Barcelona. Blaugrana jest gotowa dołączyć do transakcji Sergino Desta, a także byłego gracza Sevilli – Clementa Lengleta

Barcelona oferuje Desta i Lengleta za Kounde

Przed Barceloną niezwykle istotne okienko transferowe. Xavi zdecydowanie podniósł poziom zespołu, wywalczając ostatecznie wicemistrzostwo. Trener, prezes i dyrektorzy są jednak klarowni w przekazie – w najbliższym sezonie klub ma wrócić do walki o trofea. Do tego niezbędne będą liczne wzmocnienia.

Najgorzej obsadzoną formacją w ekipie Blaugrany jest defensywa. Do tej dołączy Andreas Christensen, ale wymaganych jest więcej transferów. Marzeniem Dumy Katalonii względem środka defensywy pozostaje Jules Kounde.

Francuz chciał opuścić Sevillę już przed rokiem, ale wówczas Andaluzyjczycy odrzucili ofertę Chelsea. Zimą o stopera walczyło Newcastle United, oferując 70 milionów euro. Klub ponownie dał odpowiedź odmowną, jako że wówczas wciąż liczył się w walce o tytuł La Ligi. Obecnie zarząd ma z Kounde dżentelmeńską umowę; w nadchodzącym okienku mają wysłuchać ofert od innych zespołów.

W Barcelonie widzą we Francuzie idealnego partnera dla Ronalda Araujo. Młody wiek obu zawodników oznaczałby, że w teorii Duma Katalonii zbudowałaby sobie duet środkowych obrońców na co najmniej dekadę. Rzecz jasna, Blaugrana nie jest w stanie spełnić astronomicznych żądań Sevilli. Monchi wycenił 23-latka bowiem na 80 milionów euro. Oba kluby żyją jednak w dobrych stosunkach i Andaluzyjczycy mogą rozważyć propozycję hybrydową: zawierającą część pieniędzy i zawodników.

Duma Katalonii oferuje włączenie do transakcji Sergino Desta i Clementa Lengleta. Co ciekawe, choć Francuz właśnie z Sewilli trafił do Barcelony, Los Nervionenses nie patrzą przychylnie na możliwość powrotu obrońcy na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Inaczej patrzą na Desta. Amerykanin podobał im się jeszcze w czasach gry dla Ajaxu. Widzą w nim idealnego następcę 36-letniego Jesusa Navasa.

Kounde rozegrał w tym sezonie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy gole i asystę.

Czytaj więcej: Dziadka daj mi prezesie. Rusza transferowa karuzela.

FC Barcelona Villarreal 2.05 4.05 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2022 13:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin