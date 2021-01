Napastnik West Hamu United Sebastien Haller zostanie zawodnikiem Ajaksu Amsterdam. O ile sam transfer nie jest zaskoczeniem, to jest nią kwotą, jaką holenderski klub zdecydował się wyłożyć za urodzonego we Francji zawodnika. 26-latek przeniesie się do Holandii za 25 milionów euro.

Cena piłkarza nie musi dziwić, bowiem Haller latem 2019 roku trafił do West Hamu United z Eintracht u Frankfurt za 50 milionów euro. Dziwić może jednak decyzja holenderskiego klubu, który w swojej historii nigdy nie wyłożył takiej kwoty za piłkarza. Najdroższym zawodnikiem Ajaksu jest aktualnie David Neres, który na początku 2017 roku trafił do zespołu za 22 miliony euro z FC Sao Paulo.

Jak informuje Sky Sports władze londyńskiego klubu zaakceptowały już ofertę Ajaksu. Finalizacja transferu reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej spodziewana jest w ciągu najbliższych godzin.

26-letni Haller w drużynie West Hamu rozegrał do tej pory 48 spotkań w Premier League, zdobywając dziesięć bramek. Wcześniej przez dwa sezony z powodzeniem występował w Eintrachcie. W niemieckiej Bundeslidze wystąpił 60 razy, strzelając 24 gole.

Napastnik nie powinien mieć żadnych problemów z adaptacją w Holandii. W latach 2015-2017 bronił bowiem barw Utrechtu. W tamtejszej ekstraklasie rozegrał 82 mecze i zdobył aż 41 bramek.

Haller drużynie Ajaksu ma pomóc w walce o mistrzowski tytuł. Drużyna z Amsterdamu prowadzi obecnie w tabeli Eredivisie, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad PSV Eindhoven. W niedzielę (10 stycznia) obie drużyny zmierzą się ze sobą na Johan Cruijff Arena.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin