Sassuolo nie myśli o sprzedaży kluczowego piłkarza. Giganci będą musieli obejść się smakiem

Manuel Locatelli to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników w trakcie trwającego okienka transferowego. Tymczasem według doniesień Daily Mail wszystkie oferty w sprawie piłkarza włoski klub ma odrzucić.

Manuel Locatelli to środkowy pomocnik. Do ekipy z MAPEI Stadium zawodnik trafił w lipcu 2019 roku z AC Milanu za 12,5 miliona euro. Okazało się, że było to dla Neroverdich strzał w dziesiątkę, bo dzięki 23-latkowi druga linia Sassuolo niezwykle się wzmocniła.

Dobre występy w szeregach Czarno-zielonych zaowocowały też tym, że Locatelli otrzymał powołania do reprezentacji Włoch. W zespole Roberto Manciniego piłkarz zaliczył jak na razie sześć występów. Taki stan rzeczy przyczynił się również do tego, że po zawodnika ustawiła się kolejka chętnych.

Rossoneri wyrazili podobno chęć odzyskania piłkarza. Milan to jednak nie jedyny przedstawiciel Serie A, który chciałby mieć Locatelliego w swoich szeregach, Chrapkę na zawodnika, którego rynkowa wartość szacowana jest na 35 milionów euro, ma również Juventus FC.

Tymczasem angielscy dziennikarze przekonywali, że Locatelli znalazł się na celowniku Manchesteru City. Umiejętności wychowanka Atalanty BC docenia menedżer The Citizens Josep Guardiola.

Wygląda jednak na to, że wszystkie kluby chcące pozyskać piłkarza, będą musiały obejść się smakiem. Sassuolo nie jest przynajmniej na razie zainteresowane sprzedażą zawodnika. Locatelli ma kontrakt z klubem do końca czerwca 2023 roku. W trakcie trwającej kampanii piłkarz rozegrał 16 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę.