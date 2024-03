IMAGO / Tom Bode / Box to Box Pictures Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Napoli wydaje się być pogodzone z odejściem Victora Osimhena

“Azzurri” bowiem zaczęli poważnie interesować się Santiago Gimenezem

Meksykanin znajduje się na szczycie listy życzeń włoskiego klubu

Santiago Gimenez na szczycie listy życzeń Napoli

Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się być bardzo pracowite dla SSC Napoli. “Azzurrich” bowiem może czekać przebudowa składu. Bliski opuszczenia zespołu ma być Victor Osimhen, który jest jedną z największych gwiazd. Klub jednak nie ma zamiaru czekać do ostatniej chwili aż Nigeryjczyk opuści szeregi drużyny.

Według doniesień “La Gazzetty dello Sport”, Napoli ma być poważnie zainteresowane Santiago Gimenezem. To właśnie napastnika Feyenoordu Rotterdam znajduje się na szczycie ich listy życzeń. Do “Azzurrich” przemawia fakt profilu piłkarskiego Meksykanina, który jest zbliżony do Victora Osimhena.

Santiago Gimenez w obecnie trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w barwach holenderskiego zespołu. W tym czasie strzelił aż 24 gole oraz zaliczył pięć asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Meksyku na 45 milionów euro.

