Sane powróci do Anglii? Bayern otrzyma propozycję wymiany

Według angielskich mediów, Chelsea jest zainteresowana sprowadzeniem do siebie Leroya Sane. Niemiec nie pokazuje najwyższej dyspozycji po powrocie do ojczyzny, a Thomas Tuchel jest wielkim fanem talentu skrzydłowego. The Blues mają zaoferować za niego jednego z trzech graczy: Calluma Hudsona-Odoi, Christiana Pulisicia lub Hakima Ziyecha.

Sane może wrócić do Anglii, Chelsea z ofertą wymiany

Leroy Sane może powrócić na Wyspy po zaledwie dwóch latach spędzonych w ojczyźnie. Jak donoszą angielskie media, fanem talentu zawodnika jest Thomas Tuchel. Uważa, że byłby idealnym wzmocnieniem jego składu w Chelsea.

Niemiecki Sport podkreśla, że nikt w Bayernie Monachium nie kwestionuje talentu Sane, ale jednocześnie gracz ten nie pokazał pełni swoich umiejętności w pierwszym sezonie na Allianz Arena. 25-latek zanotował kilka spektakularnych występów, które przecinały długie tygodnie przeciętności.

The Blues zamierzają zatem skorzystać z okazji, a mają w rękawie więcej niż jedną kartę. Zdobywcy Ligi Mistrzów mają do zaproponowania trzech zawodników na wymianę. Pierwszym z nich jest Callum Hudson-Odoi. Anglik miał tego lata trafić do Borussii Dortmund, a wielkim fanem jego talentu jest dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić. W Monachium wylądować może także Christian Pulisić, który nie jest w stanie wywalczyć sobie regularnych występów w wyjściowym składzie pod wodzą Thomasa Tuchela. Amerykanin oczekuje więcej szans na grę, na co raczej nie może liczyć na Stamford Bridge. Ostatnim zawodnikiem, którego Chelsea chcą zaproponować, jest Hakim Ziyech. Jego sytuacja jest podobna do tej Pulisicia – chciałby występować częściej, ale w Chelsea może się to nie udać.

Nie wiadomo, czy Bayern w ogóle zasiądzie do rozmów z londyńczykami. Podobno członkowie dyrekcji sportowej zadeklarowali zawodnikowi, że pomimo jego wahań formy, wciąż na niego liczą.

Leroy Sane w ostatnim sezonie rozegrał dla Die Roten 44 występy. Zanotował w nich dziesięć bramek i 12 asyst.

