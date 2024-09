Mohamed Salah zbliża się nieuchronnie do rozstania z Liverpoolem

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamd Salah ma zakotwiczyć w Arabii Saudyjskiej

Mohamed Salaha najpewniej rozgrywa swój ostatni sezon w barwach Liverpoolu. W mediach nie milkną spekulacje na temat egipskiego zawodnika i jego przyszłości. Fichajes.net daje do zrozumienia, że 32-letni piłkarz nie przedłuży obecnego kontraktu i zakończy współpracę z przedstawicielem Premier League.

Salah trafił do zespołu z Anfield Road w lipcu 2017 roku, a jego aktualna umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Źródło przekonuje natomiast, że kolejnym przystankiem gwiazdy The Reds może być jedna z ekip z Arabii Saudyjskiej. Klubu z tego kraju wydają się gotowe do tego, aby spełnić oczekiwania finansowe zawodnika, a jednocześnie zapewnić mu ciekawe wyzwanie.

Doświadczony napastnik jak na razie rozegrał 353 oficjalne spotkania w barwach Liverpoolu. Strzelił w nich 214 goli i zaliczył też 92 asysty. Salah dzięki swojemu bardzo dobremu bilansowi w angielskiej ekipie stał się dla wielu idolem, a także pewnego rodzaju wzorem do naśladowania.

W tej kampanii wystąpił w czterech meczach Liverpoolu, notując w nich trzy trafienia i trzy asysty. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik może mieć we wtorkowy wieczór. W ramach Ligi Mistrzów piłkarze Liverpoolu zmierzą się w roli gościa z AC Milan. Spotkanie na San Siro zacznie się o godzinie 21:00.

