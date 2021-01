Dele Alli wygląda na to, że wkrótce zmieni barwy klubowe. Angielski zawodnik jest bliski przeprowadzki z Tottenhamu Hotspur do Paris Saint-Germain. Do ekipy z Ligue 1 zawodnik ma trafić na wypożyczenie bez możliwości transferu definitywnego, podaje Le Parisien.

Dele Alliego łączono przez media z różnymi klubami od dobrych kilku miesięcy. Najnowsze doniesienia francuskich mediów wskazują natomiast, że Tottenham doszedł do porozumienia z PSG w sprawie zmiany klubu przez piłkarza.

Jedyną przeszkodą przy finalizacji transakcji wydaje się to, że klub z Londynu może nie mieć czasu na znalezienie następcy dla angielskiego pomocnika. Spekulowano, że do Tottenhamu może wrócić Christian Eriksen. Po ostatnim meczu Pucharu Włoch trener Interu Mediolan Antonio Conte dał jednak jasny sygnał, że Duńczyk tej zimy nie zmieni klubu.

Tymczasem w kontekście Alliego angielscy dziennikarze ujawnili, że 24-latek nie brał udziału w treningach The Spurs w poniedziałek i wtorek. Fakt ten pozwala przypuszczać, że transakcja jest zatem bliska realizacji.

Ofensywny pomocnik wystąpił w tym sezonie w 12 spotkaniach, w których strzelił dwa gole, a także zaliczył dwie asysty. Kontrakt 37-krotnego reprezentanta Anglii z Tottenhamem obowiązuje do 2024 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest z kolei na 38 milionów euro.

Jeśli zmiana klubu Alliego dojdzie do skutku, to w szeregach PSG będzie rywalizował o miejsce w składzie z nie byle kim. Na pozycji Anglika mogą grać tacy zawodnicy jak między innymi Julian Draxler, Marco Verratti, czy Angel Di Maria.

Paris Saint-Germain to aktualnie lider francuskiej ekstraklasy. W najbliższą niedzielę ekipa Mauricio Pochettino zmierzy się na wyjeździe z Lorient.



