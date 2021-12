fot. PressFocus Na zdjęciu: Karl Heinz Rummenigge

Były prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge, który zakończył pracę w klubie z Allianz Arena w tej roli w czerwcu, opowiedział o tym, kogo chciał ściągnąć do Bayernu, ale mu się nie udało. Były reprezentant Niemiec ujawnił, że celował w transfer Paulo Dybali.

Były prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge ma na swoim koncie kilka ciekawych transferów. Między innymi sfinalizował transakcję z udziałem Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zasilił szeregi Bawarczyków na zasadzie wolnego transferu.

Okazuje się jednak, że nie tylko Lewandowski z napastników był celem Rummenigge. Niemiec zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z Tuttosport.

– Chciałem ściągnąć Paulo Dybalę do Bayernu. Było to jeszcze, gdy zawodnik grał w Palermo. Zanim dołączył do Juventusu. To bardzo utalentowany piłkarz, ale brakuje mu stabilnej formy. Doskonałe występy przeplata tymi bardzo słabymi – mówił Rummenigge w rozmowie z Tuttosport.

Dybala trafił do Juve w 2015 roku. W trakcie trwającej kampanii argentyński piłkarz rozegrał 12 spotkań we włoskiej Serie A. Strzelił w nich pięć goli, a ponadto zaliczył trzy asysty.

Zawodnik jest od 2015 roku powoływany do reprezentacji Argentyny, w której jak dotąd wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, zdobywając w nich dwie bramki.

