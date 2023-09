fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Tomas Podstawski

Ruch Chorzów ma za sobą nieudane Wielkie Derby Śląska, w którym przegrał z Górnikiem Zabrze (0:1) po golu Lukasa Podolskiego. Jednocześnie beniaminek PKO Ekstraklasy znajduje się aktualnie w strefie spadkowej. Władze klubu z Chorzowa reagują błyskawicznie na tego typu sytuację, pozyskując nowego zawodnika.

“Nowym zawodnikiem Ruchu został Tomas Podstawski. 28-letni defensywny pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2024 r. z opcją przedłużenia o dwa sezony” – czytamy w oficjalnym komunikacie 14-krotnego mistrza Polski.

Nowy nabytek Niebieskich nie krył radości z powodu dołączenia do Ruchu. – Jestem bardzo zadowolony, że klub obdarzył mnie zaufaniem i wracam do Polski, w której czułem się szczęśliwy. Liga jest coraz lepsza, rozwija się, na stadiony chodzi wielu kibiców. W Ruchu wszyscy dobrze mnie przyjęli. Wiem, że trafiłem do klubu z wymagającymi kibicami i dużą historią, który 14 razy zdobył mistrzostwo Polski, a w ostatnich latach awansował trzy razy rok po roku. Teraz kierunek jest jasny – by się utrzymać. Ostatnio bardzo mocno trenowałem, testy i badania wyszły OK, dobrze się czuję. Chcę szybko pokazać, że jestem gotowy, by pomagać Ruchowi w osiągnięciu celu – przekonywał Podstawski.

W najbliższą niedzielę chorzowianie zmierzą się w roli gospodarza z Rakowem Częstochowa w meczu dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz zacznie się o 15:00.

