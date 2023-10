Birmingham City w poniedziałek zwolniło Johna Eustace z roli trenera. Faworytem do przejęcia po nim schedy jest Wayne Rooney. Jak donosi The Sun, Anglik oczekuje trzykrotności pensji, którą pobierał jego poprzednik.

Wayne Rooney stracił pracę w DC United

Jego bezrobocie nie potrwa jednak długo

Ma przejąć Birmingham City, gdzie domaga się ogromnej, jak na realia drugoligowego klubu, pensji

Rooney zgodził się przejść do Birmingham, jeśli otrzyma wysoką pensję

Wayne Rooney aż do niedzieli prowadził DC United. Jego klub nie zdołał jednak awansować do play-offów w Major League Soccer, toteż postanowiono zwolnić trenera. Jego okres bezrobocia nie potrwa jednak długo.

Birmingham City zwolniło Johna Eustace w poniedziałek. Chociaż zespół zajmuje wysokie, szóste miejsce w Championship, wizje trenera i klubu rozmyły się. Właścicielem drużyny jest gwiazda NFL, Tom Brady, który chce, by nowym szkoleniowcem również był ktoś rozpoznawalny. Dlatego też zamierza zaoferować Rooneyowi trzykrotność tego, co zarabiał Eustace. Były wielki reprezentant Anglii ma inkasować w Birmingham około 1,75 miliona euro za sezon – to nawet więcej, niż zarabiał w Stanach Zjednoczonych. Eustace otrzymywał niewiele ponad pół miliona euro. Oznacza to, że Krystian Bielik niebawem może mieć starego-nowego trenera. Obaj panowie współpracowali już bowiem ze sobą w Derby County.

