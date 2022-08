fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie łączony jest z różnymi klubami. Jednym z faworytów do pozyskania piłkarza wydawała się Borussia Dortmund. Bild ujawnił, że 37-latek na pewno nie trafi do ekipy z Signal Iduna Park.

Cristiano Ronaldo tego lata nie dołączy do Borussii Dortmund

Bild podaje, że zawodnik jest zbyt wiekowy dla działaczy niemieckiego klubu

Kłopotem w finalizacji transakcji są też duże zarobki reprezentanta Portugalii

Ronaldo nie zostanie zawodnikiem Borussii Dortmund

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem minionego roku. Portugalczyk związał się z klubem z Old Trafford kontraktem do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy. Plany zawodnika pokrzyżowało jednak to, że Man Utd nie wywalczył miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów.

Ronaldo nie ukrywa, że zależy mu na występach w elitarnych rozgrywkach w trakcie kampanii 2022/2023. Bild przekonuje, że Ronaldo był zainteresowany dołączeniem do Borussii Dortmund, mogąc spróbować swoich sił w kolejnej mocnej lidze w Europie.

Okazuje się jednak, że reprezentant Portugalii na pewno nie zasili szeregów BVB. Sternicy klubu z Niemiec uważać Ronaldo za zbyt wiekowego. Jednocześnie pensja piłkarza jest ponad dwa razy większa od najlepiej opłacanego aktualnie zawodnika Borussii, co sprawia, że taki transfer jest poza zasięgiem niemieckiego klubu.

Dortmundczycy po rozegraniu dwóch kolejek ligowych plasują się na pozycji wicelidera ligi niemieckiej. Borussia w spotkaniu pierwszej kolejki Bundesligi pokonała Bayer Leverkusen (1:0). Tymczasem w meczu drugiej serii gier dortmundczycy w pokonanym polu pozostawili Freiburg (3:1).

