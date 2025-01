Media: Araujo odchodzi z Barcelony. Hitowy transfer na ostatniej prostej

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo o krok od Juventusu. Zaplanowano testy medyczne

Ronald Araujo powoli wraca do pełni sił po poważnej kontuzji, ale wiele wskazuje na to, że w drugiej części trwającego sezonu urugwajskiego stopera nie będziemy oglądali w koszulce Barcelony. Jak dowiedział się włoski dziennik “La Repubblica”, środkowy obrońca zostanie bowiem wypożyczony do Juventusu. Strony podobno osiągnęły już porozumienie w sprawie tego transferu, a Urugwajczyk lada moment ma przejść testy medyczne.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony [WIDEO]

W tym momencie nie wiadomo, czy w umowie znajdzie się opcja lub obowiązek wykupu. Turyński klub jest zmuszony do zakontraktowania nowego stopera, z uwagi na uraz Gleisona Bremera, który wypadł z gry niemal do końca aktualnej kampanii. Jeśli potwierdzą się informacje włoskiej prasy, to wybór włodarzy Bianconerich padł właśnie na Ronalda Araujo, który powinien wnieść sporo jakości do formacji defensywnej ekipy Starej Damy.

Urugwajski obrońca do akademii Barcelony trafił w 2018 roku, by dwa lata później awansować do pierwszego zespołu. Dotychczasowy bilans 25-latka w drużynie Blaugrany wygląda następująco – 151 meczów, 8 bramek i 6 asyst. Obecnie podstawową parą stoperów w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka jest Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez, więc odejście Ronalda Araujo nie będzie ogromnym ciosem dla klubu z Camp Nou.