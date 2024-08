Lukaku dogadał się z wielkim klubem. Jest jeden problem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku dogadany z Napoli, ale Chelsea stawia trudne warunki

Romelu Lukaku znalazł się na wylocie z Chelsea. Belgijski napastnik w ubiegłych latach miał problemy ze znalezieniem swojego miejsca, co poskutkowało wypożyczeniami do Interu oraz Romy. W ten sposób The Blues stracili cierpliwość do gwiazdora i chcą się go pozbyć w trwającym oknie transferowym.

Najbardziej zaangażowane w ściągnięcie Lukaku jest Napoli. Według Fabrizio Romano mistrzowie Włoch z sezonu 2022/2023 osiągnęli już porozumienie z Belgiem. Teraz pozostaje kwestia dogadania się z Chelsea w sprawie kwoty transferowej.

Mówi się, że w kontrakcie napastnika widnieje klauzula wykupu, która opiewa na 43 miliony euro. Jednak jak informuje Gianluca Di Marzio, włoska strona nie spełni tych oczekiwań. Napoli chce zapłacić 30 milionów euro i ani centa więcej. Taka sytuacja zahamowała rozmowy, znacząco spowalniając finalizację całej transakcji.

Lukaku to przede wszystkim życzenie Antonio Conte, z którym napastnik miał już okazję współpracować. Pod jego wodzą Belg notował najlepsze liczby w karierze. Dla Napoli byłby idealną opcją do zastąpienia Victora Osimhena. Nigeryjczyk szykuje się do odejścia, a w gronie zainteresowanych jego usługami są m.in. PSG, Arsenal oraz Chelsea. Włoski klub liczy, że na jego sprzedaży uda się zarobić nawet 130 milionów euro.

