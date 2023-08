Lukaku “znowu” spełnił dziecięce marzenie. Po raz trzeci

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku zamienił Chelsea na Romę na zasadzie rocznego wypożyczenia

Belg znowu spotka się z Jose Mourinho – to portugalski trener “przekonał” go do przeprowadzki do Rzymu

30-latek przekonuje, że współpraca z Mourinho to “spełnienie jego dziecięcych marzeń”

Lukaku nalegał na współprace Mourinho

Romelu Lukaku został zaprezentowany jako wzmocnienie AS Romy. 30-latek przeniósł się do stolicy Włoch na zasadzie rocznego wypożyczenia z Chelsea, za które Giallorossi zapłacą pięć milionów euro. Belg tak bardzo chciał trafić pod skrzydła Jose Mourinho, że zgodził się na obniżkę wynagrodzenia z 12 mln euro do 8 mln euro.

Lukaku nie ukrywał, że to postać portugalskiego trenera przekonała go do przeprowadzki do Rzymu:

– Zawsze chciałem z pracować z Jose Mourinho, to dziecięce marzenie. Spotykam się z nim już po raz trzeci. Mourinho doskonale zna mnie, moją rodzinę i wie, jakim człowiekiem jestem. Oczywiście ja też dobrze go znam. Wiem, że wspólnie możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Mamy dobrą drużynę. Musimy tylko pracować i z meczu na mecz prezentować się coraz lepiej.