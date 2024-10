PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta - trener Arsenalu

Rodrygo trafi do Arsenalu? Petit fanem Brazylijczyka

Arsenal planuje poważnie wzmocnić linię ataku podczas jednego z najbliższych okienek transferowych. Dotychczas z transferem do zespołu Kanonierów byli łączeni tacy zawodnicy jak między innymi Nico Williams, Viktor Gyokeres, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko czy Dusan Vlahović.

Emmanuel Petit polecił jednak Mikelowi Artecie zupełnie innego piłkarza, a mianowicie Rodrygo. Legenda drużyny The Gunners uważa, że brazylijski skrzydłowy marnuje się w Realu Madryt, gdzie pozostaje w cieniu dwóch innych gwiazd – Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora.

– Rodrygo ma wiele jakości, co pokazuje w Realu Madryt. Jeśli Arsenal nie podpisze kontraktu z Nico Williamsem, to powinien ruszyć po Brazylijczyka. Rodrygo jest bardzo niedoceniany, pozostając w cieniu Kyliana Mbappe oraz Viniciusa Juniora. Naprawdę myślę, że on byłby gwiazdą na Emirates Stadium. To niesamowity zawodnik, który może grać na wszystkich trzech pozycjach w linii ataku – powiedział Emmanuel Petit, cytowany przez brytyjski portal “Goal.com”.

Przypomnijmy, że Emmanuel Petit był piłkarzem Arsenalu w latach 1997-2000. Były reprezentant Francji zdobył z Kanonierami cztery trofea – cieszył się z wygrania mistrzostwa Premier League, Pucharu Anglii oraz dwóch Tarcz Wspólnoty. Zawodnik, który występował na pozycji defensywnego pomocnika, w 1998 roku sięgnął z drużyną narodową po tytuł mistrza świata, co bez wątpienia jest największym sukcesem piłkarskiej karierze legendarnego Francuza.