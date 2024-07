James Rodriguez po udanych występach na Copa America może wrócić do Europy. Zdaniem portalu Fichajes.net Kolumbijczyk trafił pod lupę hiszpańskich klubów w tym Atletico Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Atletico Madryt, Villarreal i Getafe zainteresowane transferem Jamesa Rodrigueza

James Rodriguez w kwietniu ubiegłego roku rozstał się z Olympiakosem Pireus. Grecki klub był ostatnim zespołem Kolumbijczyka w Europie, bowiem kilka miesięcy później pomocnik związał się FC Sao Paulo w Brazylii. Od momentu opuszczenia Starego Kontynentu o 32-letnim piłkarzu przez kilka miesięcy zrobiło się cicho, lecz wszystko zmieniło się podczas Copa America. Reprezentant Kolumbii błyszczy na turnieju w Stanach Zjednoczonych, czym zapracował na zainteresowanie europejskich klubów.

O sprowadzeniu Rodrigueza myślą trzy hiszpańskie kluby. Według portalu Fichajes.net doświadczony piłkarz znalazł się na radarze Atletico Madryt, Villarrealu oraz Getafe. O ile transfer do tego ostatniego zespołu wydaje się mało prawdopodobny, tak opcja przenosin do Los Colchoneros czy Żółtej Łodzi Podwodnej może być kuszącą perspektywą ponownej gry w europejskiej elicie.

Na ten moment to drużyna Diego Simeone wydaje się być na prowadzeniu w wyścigu o pozyskanie kolumbijskiego gwiazdora. Co więcej, Atletico nie pierwszy raz jest zainteresowane transferem Jamesa Rodrigueza. Argentyński szkoleniowiec uważa, że piłkarz tej klasy co 32-latek może zrobić znaczącą różnicę w walce o triumf w lidze.

Rodriguez w Europie zapamiętany został przede wszystkim z gry w Bayernie Monachium, FC Porto i Realu Madryt. Dla Królewskich rozegrał najwięcej spotkań, ponieważ 127 razy zakładał ich koszulkę. Z Los Blancos święcił również największe sukcesy w karierze jak m.in. dwukrotny triumf w Lidze Mistrzów.