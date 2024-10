Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrigo de Paul

Manchester United obserwuje sytuację Rodrigo de Paula

Manchester United nie wygląda najlepiej podczas aktualnego sezonu. Niewykluczone więc, że Czerwone Diabły poszukają wzmocnienia składu w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jak dowiedział się portal “Fichajes.net”, angielski gigant wykazał zainteresowanie pomocnikiem Atletico Madryt – Rodrigo de Paulem.

Erik ten Hag w środku pola dysponuje obecnie takimi zawodnikami jak Manuel Ugarte, Casemiro, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Bruno Fernandes oraz Mason Mount. Holenderski szkoleniowiec, którego posada swoją drogą wisi na włosku, ma zatem spory wachlarz możliwości. Mimo wszystko Manchester United kompletnie zawodzi, stąd kandydatura Rodrigo de Paula, który mógłby wnieść świeżość do linii środkowej Czerwonych Diabłów.

Gdyby 71-krotny reprezentant Argentyny przeprowadził się do Premier League, to tym samym wpisałby do swojego bogatego CV kolejną topową ligę. Przypomnijmy, że 30-letni pomocnik miał już okazję występować w Serie A oraz La Lidze. Rodrigo de Paul z powodzeniem przywdziewa koszulkę Atletico Madryt od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Estadio Metropolitano za 35 milionów euro z Udinese Calcio, w którym spędził pięć owocnych sezonów.

Wcześniej mistrz świata z 2022 roku grał w Valencii oraz macierzystym zespole, Racing Club. Rodrigo de Paul pod wodzą Diego Simeone rozegrał łącznie 144 mecze, zdobył 11 bramek i zaliczył 17 asyst.