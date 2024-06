Giacomo Bonaventura nie przedłużył wygasającego kontraktu z Fiorentiną. To oznacza, że pomocnik do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Giacomo Bonaventura

Giacomo Bonaventura pożegnał się z Fiorentiną

Fiorentina za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych wystosowała oficjalny komunikat informujący o zakończeniu współpracy z Giacomo Bonaventurą. Kontrakt 34-letniego pomocnika wygasa już dzisiaj i choć strony prowadziły rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, to ostatecznie nie osiągnęły porozumienia.

To oznacza, że osiemnastokrotny reprezentant Włoch do nowego klubu dołączy na zasadzie wolnego transferu. W tym momencie ciężko powiedzieć, gdzie swoją karierę będzie kontynuował doświadczony zawodnik. Wiele wskazuje na to, że Giacomo Bonaventura zostanie w Serie A, a kilka miesięcy temu o jego zatrudnieniu myślał między innymi Juventus.

Grazie Jack💜⚜️

Rimarrai per sempre parte della storia viola!



In bocca al lupo per la tua prossima avventura!#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/lkCYK8yTnM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 30, 2024

Pomocnik z powodzeniem występował w koszulce Violi od września 2020 roku, gdy przeprowadził się na Stadio Artemio Franchi za darmo z Milanu, w barwach którego w sezonie 2016/2017 wygrał Superpuchar Włoch. 34-latek w swoim piłkarskim CV posiada również takie drużyny jak Atalanta Bergamo, Calcio Padova oraz US Pergolettese 1932.

Giacomo Bonaventura w 43 spotkaniach minionej kampanii strzelił 8 goli i zaliczył 4 asysty. Mierzący 180 centymetrów wzrostu piłkarz wciąż może więc wnieść potrzebną jakość do zespołu, dlatego w letnim okienku nie powinien narzekać na brak zainteresowania. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość włoskiego pomocnika na 3 miliony euro.