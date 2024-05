fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz zagra w Bundeslidze?

Tymoteusz Puchacz rozgrywa przełomowy sezon. Minionego lata trafił do drugoligowego FC Kaiserslautern w ramach rocznego wypożyczenia. Na zapleczu Bundesligi znakomicie się odnalazł, dostarczając imponujące liczby w postaci bramki i dziesięciu asyst. Trzykrotnie asystował swoim kolegom również w Pucharze Niemiec, pomagając w wywalczeniu awansu do wielkiego finału. W lidze FC Kaiserlautern rozczarowało, natomiast wychowanek Lecha Poznań nie powinien mieć nic sobie do zarzucenia.

Po sezonie Puchacz wróci do Unionu Berlin. Nie wydaje się jednak, aby miał pozostać tam na dłużej. Dobra gra w tym sezonie nie umknęła uwadze w Niemczech, bowiem reprezentant Polski cieszy się zainteresowaniem ze strony klubów Bundesligi i jej zaplecza. Kontrakt z Unionem Berlin obowiązuje natomiast jeszcze przez rok, więc istnieje szansa na transfer definitywny. O szczegółach dotyczących przyszłości Puchacza opowiedział Roman Kołtoń.

– Słuchajcie, gość ma konkretne liczby. W Pucharze Niemiec trzy asysty, w 2. Bundeslidze 10 asyst. Słyszę, że pięć klubów albo Bundesligi, albo 2. Bundesligi przymierza się do Tymka. Mega się sprawdził w tym sezonie jako lewy wahadłowy. Był atutem Kaiserslautern. Propozycji mu nie brakuje – powiedział Kołtoń w programie na kanale “Meczyki”.

Swoimi dobrymi występami w klubie Puchacz zapracował na powrót do reprezentacji Polski. W marcu Michał Probierz dał mu zagrać dla kadry po raz pierwszy od czerwca 2022 roku. Ma również duże szanse, aby pojechać na mistrzostwa Europy.