fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Bartłomiej Dragowski latem może zakończyć swoją przygodę z Fiorentiną. Nowe wieści na temat polskiego bramkarza przekazali dziennikarze La Nazione. Zawodnik znalazł się na celowniku dwóch klubów.

Bartłomiej Drągowski może latem zmienić barwy klubowe

La Nazione twierdzi, że dwie ekipy celują w transfer z udziałem piłkarza

21-latek znalazł się na celowniku SSC Napoli i Borussii Dortmund

Drągowski może zmienić klub

Bartłomiej Dragowski ma kontrakt ważny z Fiorentiną do końca czerwca 2023 roku. Polski golkiper długo miał niezagrożoną pozycję w szeregach Toskańczyków. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy Drągowski jesienią minionego roku doznał kontuzji. Od tamtej pory przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie Violi z Pietro Terracciano.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co ma wpływ na to, że Drągowski nie jest już numerem jeden u trenera Vincenzo Italiano. Chociaż jest już zdolny do gry, nie lecząc żadnego urazu. Niewykluczone, że wpływ ma na to wygasająca umowa z ekipą ze Stadio Artemio Franchi.

W związku z tym, że kontrakt 21-latka wygasa już w przyszłym roku, to latem przed Fiorentiną będzie jedna z ostatnich szans dla klubu na zarobienie niezłych pieniędzy z tytułu transferu zawodnika. Rynkowa wartość Drągowskiego wynosi dziewięć milionów euro.

La Nazione sugeruje, że polski bramkarz znalazł się na liście życzeń SSC Napoli. Drągowski w tej ekipie mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Davidem Ospiną. Drugą opcją ma być z kolei zmiana ligi z Serie A na Bundesligę. Tym samym Drągowski znalazł się na radarze Borussii Dortmund, szukającej alternatywy dla Romana Buerkiego.

Czytaj więcej: Niezwykłe interwencje Drągowskiego nie wystarczyły, Fiorentina na tarczy