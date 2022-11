fot. PressFocus Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Manchester United nie odpuszcza w sprawie wzmocnienia prawej strony defensywy. Po mistrzostwach świata rozpoczną się negocjacje z Bayerem Leverkusen. Jeremie Frimpong może przenieść się na Old Trafford już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Jeremie Frimpong stał się głównym celem Manchesteru United

Wyceniany jest on na około 30 milionów euro

Negocjacje transferowe rozpoczną się po mistrzostwach świata

Konkretny cel Manchesteru United

Przybycie Erika ten Haga do Manchesteru United kompletnie zmieniło hierarchię na prawej stronie defensywy. Swoją szansę otrzymał Diogo Dalot, który dobrymi występami kompletnie zdetronizował Aarona Wan-Bissakę. Styl gry Anglika nie pasuje menedżerowi, który stawia przede wszystkim na grę do przodu i wyszkolenie techniczne, więc nie ma on okazji do regularnego pojawiania się na boisku. Wszystko wskazuje na to, że obie strony mogą rozejść się już w trakcie zimowego okienka transferowego.

Dalot radzi sobie nieźle, ale “Czerwone Diabły” wciąż nie ustępują i zamierzają pozyskać kolejnego defensora. Już jakiś czas temu wytypowany został Jeremie Frimpong, który znajduje się na szczycie listy życzeń angielskiego giganta. Negocjacje transferowe z Bayerem Leverkusen mają rozpocząć się tuż po mistrzostwach świata w Katarze, gdzie 21-latek pojechał z reprezentacją Holandii.

Do ewentualnego transferu może dojść w styczniu, choć bardziej prawdopodobne wydaje się przyszłoroczne lato. Kontrakt Frimponga obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, a Bayer Leverkusen wycenia go w chwili obecnej na około 30 milionów euro. Oczywiście udany występ na mundialu może spowodować wzrost tej ceny, lecz dotychczas obrońca przesiedział oba mecze na ławce rezerwowych.

Frimpong może popisać się bardzo skuteczną grą w ofensywie. W samej Bundeslidze defensor strzelił już pięć goli, co dla ten Haga jest olbrzymim atutem.

