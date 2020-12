Reprezentant Anglii zawieszony na dziesięć tygodni

Reprezentant Anglii Kieran Trippier został zawieszony przez Angielską Federację Piłkarską (FA) na dziesięć tygodni i ukarany grzywną w wysokości 70 tysięcy funtów. To konsekwencja naruszenia przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich.

Angielska Federacja Piłkarska (FA) w maju tego roku postawiła 30-letniemu zawodnikowi Atletico Madryt siedem zarzutów. Dotyczyły one zakładów postawionych w czasie jego przenosin do hiszpańskiego klubu z Tottenhamu Hotspur w lipcu 2019 roku. Sprawą zajęła się specjalnie powołana komisja, której prace zakończyły się nałożeniem na piłkarza dotkliwej kary – informuje Daily Mail.

Zawieszenie Trippiera obowiązywać będzie na całym świecie, co oznacza, że nie będzie mógł grać do 28 lutego 2021 roku. To fatalna wiadomość dla Atletico Madryt i trenera Diego Simeone, bowiem Anglik był bardzo ważnym zawodnikiem drużyny w obecnym sezonie. Trippier nie będzie mógł wystąpić w 12 spotkaniach swojej drużyny, w tym w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea. Biorąc pod uwagę aktualny terminarz rozgrywek, do gry będzie mógł wrócić dopiero 7 marca, na derbowe spotkanie z Realem Madryt.

“Obrońca Atletico Madryt zaprzeczył siedmiu rzekomym naruszeniom przepisu E8 ust. 1. podpunkt b Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA), które miały miejsce w lipcu 2019 roku i poprosił o osobiste przesłuchanie. Do zbadania sprawy powołano niezależną komisję, podczas której pracy cztery z domniemanych naruszeń uznano za udowodnione, a trzy zostały oddalone podczas kolejnego przesłuchania. Zawieszenie obejmuje całą działalność związaną z piłką nożną i obowiązuje na całym świecie od dnia dzisiejszego (środa, 23 grudnia 2020 roku)” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zakładów bukmacherskich, zawodnicy nie mogą wnosić zakładów związanych z piłką nożną lub dostarczać poufnych informacji innym osobom, które mogłyby wnieść zakłady na dane zdarzenie.