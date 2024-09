Real Madryt uzupełnił listę życzeń. Perez chce trzy wielkie gwiazdy

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Alexander-Arnold, Rodri i Saliba bądź Romero na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt, choć sprowadził latem do klubu Kyliana Mbappe to wydał na wzmocnienia zaledwie 49 milionów euro. Większą część tej kwoty pochłonęła transakcja z udziałem Endricka. Natomiast były gwiazdor Paris Saint-Germain dołączył do klubu za darmo. Zaoszczędzone ostatniego lata środki zostaną przeznaczone na transfery w przyszłym roku. Florentino Perez ma już konkretny plan odnośnie ruchów na rynku transferowym. Do stolicy Hiszpanii ma trafić trzech zawodników klasy światowej.

Jak informuje portal The Independent, na liście prezydenta Realu Madryt znalazły się cztery nazwiska. Pierwszy z nich to Trent Alexander-Arnold, którego kontrakt z Liverpoolem wygasa po zakończeniu obecnego sezonu. Dla Los Blancos jest to kolejna wyśmienita okazja, aby wzmocnić zespół bez większej inwestycji. Reprezentant Anglii miałby zastąpić na prawym boku obrony Daniego Carvajala.

Drugim zawodnikiem, który łączony jest z przeprowadzką do Realu Madryt jest Rodri. Mistrz Europy z reprezentacją Hiszpanii znalazł się w kręgu zainteresowań Królewskich kilka miesięcy temu. Natomiast transfer środkowego pomocnika będzie trudny do zrealizowania. Manchester City chce zatrzymać gwiazdę, więc oferuje mu długoterminowy i lukratywny kontrakt.

🚨 Real Madrid are targeting moves for Rodri, Trent Alexander-Arnold and either Arsenal's William Saliba or Tottenham's Cristian Romero in the summer.



(Source: Independent) pic.twitter.com/HCbC878BdG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 18, 2024

Ostatnie dwa nazwiska na liście życzeń to William Saliba i Cristian Romero. The Independent sugeruje jednak, że na Santiago Bernabeu może trafić tylko jeden z wymienionych zawodników. Wydaje się, że bliżej transferu może być obrońca Tottenhamu. Real już w ostatnim oknie transferowym chciał pozyskać stopera reprezentacji Argentyny.