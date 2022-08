fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro i zmiana barw klubowych przez tego zawodnika wydaje się przesądzona. Brazylijczyk łączony jest z Man Utd, a trener Realu Madryt Carlo Ancelotti ujawnił, że jest już po rozmowie z piłkarzem, który wyznał mu, że chce nowego wyzwania.

Casemiro lada moment powinien zmienić barwy klubowe

El Chiringuito przekonuje, że Real uzgodnił warunki transferu z Man Utd

Trener Carlo Ancelotti zdążył już też zabrać głos na temat Brazylijczyka

Casemiro zakotwiczy w Man Utd

Casemiro to piłkarz, który trafił do La Liga w 2013 roku z Sao Paulo. W szeregach Realu Madryt brazylijski pomocnik szybko stał się kluczową postacią. Zawodnik miał udział w pięciu triumfach Królewskich w Lidze Mistrzów. Wygląda na to, że wkrótce Casemiro spróbuje swoich sił w Premier League.

Od kilku dni w mediach angielskich i hiszpańskich grzany jest temat zmiany klubu przez Brazylijczyka. Na początku wydawało się to absurdalne. Tymczasem w ostatnich godzinach temat nabrał rozpędu. Głos w sprawie zabrał nawet szkoleniowiec Los Blancos.

– Rozmawiałem z Casemiro. Chce spróbować nowego wyzwania. Musimy uszanować jego życzenie. Jeszcze nic oficjalnie nie zostało sfinalizowane, ale jasne jest, że piłkarz chce zmiany – powiedział Carlo Ancelotti cytowany przez El Chiringuito TV.

– W tej chwili trwają negocjacje. Jeśli dojdzie do porozumienia, mamy kogoś, kto go zastąpi – dodał Włoch.

– Nie próbowałem przekonać Casemiro do pozostania. Całkowicie mu ufam. Musimy uszanować jego decyzję – skwitował trener Królewskich.

El Chiringuito informuje, że wszystkie szczegóły dotyczące transferu pomocnika do Man Utd z Realu Madryt zostały uzgodnione. Suma transakcji ma wynieść 60 milionów euro plus 10 milionów euro w formie bonusów. Casemiro ma parafować umowę na cztery sezony z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Brazylijski zawodnik w ekipie z Santiago Bernabeu wystąpił łącznie w 336 meczach, notując w nich 31 trafień i 29 asyst.

