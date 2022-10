Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe chce jak najszybciej opuścić PSG. Wymarzony kierunek Francuza to Real Madryt, ale mistrz Hiszpanii nie zamierza na to reagować.

Real Madryt bardzo chciał, aby Kylian Mbappe reprezentował ich barwy

Francuz zażyczył sobie teraz opuszczenia PSG

Mistrz Hiszpanii nie zamierza jednak wykonywać żadnego ruchu

Real przewidział zachowanie Mbappe

Przez ostatni rok Real Madryt był zdecydowany na to, aby ich szeregi zasilił Kylian Mbappe. Królewscy najpierw zwrócili się do PSG z ofertą kupna Francuza za około 200 milionów euro. Paryżanie kategorycznie nie zamierzali sprzedać swojej gwiazdy. Wobec tego hiszpański klub podjął decyzję, że poczeka do lipca, aż kontrakt Mbappe wygaśnie.

Saga transferowa z udziałem Francuza trwała bardzo długo. Zakończyła się ona niespodziewanym scenariuszem. Mbappe odrzucił ofertę dołączenia do Realu, chociaż prezydent klubu Florentino Perez robił wszystko, aby piłkarz wybrał Królewskich kosztem paryżan. Ci zaangażowali nawet prezydenta Francji, aby namówił Mbappe do przedłużenia kontraktu. Zawodnik w końcu ogłosił swoje pozostanie w ojczyźnie.

We wtorek ukazała się informacja, że Mbappe chce jak najszybciej opuścić PSG, a jego celem jest Real. Florentino Perez nie zamknął drzwi przed transferem Francuza, ale aktualnie nie ma na niego szans. Prezydent Królewskich przewidział, że paryżanie nie spełnią obietnic danych Mbappe, a ten znów zapragnie grać w Madrycie. Mistrz Hiszpanii wie, że transakcja byłaby aktualnie trudna do zrealizowania. Ponadto Real woli budować kadrę na graczach, którym w pełni zależy na klubie. Wiodące role w ekipie Królewskich mają odgrywać Vinicius Junior, Karim Benzema i Rodrygo. Real będzie zatem biernie przyglądał się losom Mbappe.

