fot. ZUMA Press, Inc. / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Trent Alexander-Arnold

Diogo Dalot alternatywą dla Trenta Alexandra-Arnolda

Real Madryt analizuje cały czas temat ewentualnych wzmocnień. Ekipa z La Liga przede wszystkim chce pozyskać nowego prawego defensora. W tej sprawie najwyżej stoją akcję Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Fichajes.net przekazał natomiast informację, że działacze Los Blancos mają także przygotowany plan B.

Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Źródło twierdzi, że alternatywnym rozwiązaniem ma być ściągnięcie Diogo Dalota z Manchesteru United. 25-latek może być przez Real postrzegany za bardzo wszechstronną opcję, bo tak naprawdę Diogo Dalot radzi sobie nie tylko na prawej, ale też na lewej stronie defensywy.

Portugalski gracz trafił do ekipy z Old Trafford w lipcu 2018 roku z FC Porto. Kosztował wówczas 22 miliony euro. W międzyczasie zawodnik był wypożyczany do AC Milan. Aktualny kontrakt 27-krotnego reprezentanta Portugalii obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się z kolei w wysokości 40 milionów euro.

Diogo Dalot w tej kampanii rozegrał jak na razie 29 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Nie zdobył w nich bramki. Zaliczył w każdym razie dwie asysty. Okazję na poprawę tego bilansu Portugalczyk może mieć w najbliższą niedzielę. Man Utd zmierzy się wówczas o godzinie 17:30 z Liverpoolem na Anfield Road.

