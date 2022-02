PressFocus Na zdjęciu: Khephren Thuram i Marco Verratti

Sprowadzenie Kyliana Mbappe pozostaje priorytetem Realu Madryt, ale nie jest to jedyny piłkarz, którego władze Królewskich chętnie widziałyby w drużynie. W stolicy Hiszpanii myślą również o przyszłości, stąd na ich celowniku znalazł się utalentowany pomocnik OGC Nice Khephren Thuram.

Jednym z celów transferowych Realu Madryt jest znalezienie następcy Casemiro

Na celowniku Królewskich miał znaleźć się pomocnik Nice Khephren Thuram

20-latek jest synem Liliana Thurama, byłego piłkarza między innymi Barcelony

Khephren Thuram – kolejny talent na celowniku Realu

Polityka transferowa Realu Madryt opiera się nie tylko na sprowadzaniu do zespołu największych gwiazd, ale również na pozyskiwaniu młodych, obiecujących graczy, którzy w przyszłości mogą stanowić o jego sile. Najlepszymi przykładami są Vinicius Junior, Rodrygo i Eduardo Camavinga. W Madrycie nie zamierzają schodzić z tej drogi.

Jak informuje Sport na celowniku Realu tym razem znalazł się występujący w OGC Nice Khephren Thuram, który jest synem byłego reprezentanta Francji Liliana Thurama. 20-latek jest defensywnym pomocnikiem i jest rozpatrywany w kategoriach następcy doświadczonego Brazylijczyka Casemiro.

Thuram w drużynie z Nicei występuje od lipca 2019 roku, kiedy dołączył do zespołu z AS Monaco. Co ciekawe piłkarz w przyszłości trenował również w szkółce Barcelony, a miało to miejsce w czasie, gdy jego ojciec był piłkarzem pierwszej drużyny.

W pierwszej drużynie Nice Thuram rozegrał do tej pory 76 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli i dokładając do tego dwie asysty. W ostatnich tygodniach regularnie wybiega na murawę w wyjściowej jedenastce.

