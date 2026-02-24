Real Madryt zainteresowany pomocnikiem Juventusu. W grze nawet 70 mln euro

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Andrea Cambiaso rozchwytywany przez europejskich gigantów

Real Madryt, Liverpool oraz Manchester City uważnie monitorują sytuację Andrei Cambiaso. 26-letni zawodnik Juventusu przyciąga uwagę czołowych klubów dzięki swojej regularności i wszechstronności na włoskich boiskach. Włoch może występować na obu flankach boiska, a w razie potrzeby także w środku pola.

W trwającym sezonie rozegrał już 35 spotkań, będąc jednym z najbardziej zaufanych piłkarzy w układance zespołu z Turynu. W swoim dorobku ma dwa trafienia oraz cztery asysty. Juventus nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. W klubie Cambiaso postrzegany jest jako filar drużyny na najbliższe lata, a nawet potencjalny kandydat do przejęcia roli kapitana. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

W styczniu turyńczycy mieli odrzucić oferty sięgające 50 milionów euro, co jasno pokazuje ich stanowisko. Jeśli jednak latem pojawi się propozycja w granicach 60-70 milionów euro, władze klubu mogą poważnie rozważyć sprzedaż. Wiele zależeć będzie od sytuacji finansowej Juventusu oraz wyników sportowych, szczególnie w kontekście rywalizacji w Lidze Mistrzów.

Przed transferem do Starej Damy Cambiaso reprezentował barwy m.in. Bologni, Genoi oraz Empoli. Łącznie dla Juventusu rozegrał 120 spotkań w których strzelił siedem goli. W reprezentacji Włoch ma na koncie 19 występów i trzy trafienia.