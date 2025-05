Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Leny Yoro chce wzmocnić Real Madryt!

Real Madryt może zakończyć sezon bez trofeum. W nadchodzącą niedzielę podopieczni Carlo Ancelottiego rozegrają kluczowe spotkanie ligowe przeciwko FC Barcelony. Zwycięstwo może sprawić, że Królewscy jeszcze sięgną po tytuł mistrza La Ligi. Tymczasem Florentino Perez i spółka już rozglądają się za wzmocnieniami, który będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Realu Madryt przekazuje serwis „Defensa Central”. Otóż Królewscy mogą dokonać interesującego wzmocnienia. Leny Yoro z Manchesteru United wyraził gotowość do dołączenia do obecnych mistrzów Hiszpanii. Są to zaskakujące doniesienia, ponieważ Francuz miałby opuścić Old Trafford po zaledwie roku.

W ubiegłorocznym letnim okienku bardzo długo trwała transferowa saga z udziałem Leny’ego Yoro. O przyjście utalentowanego defensora z Manchesterem United rywalizował właśnie Real Madryt. Hiszpanie długo byli faworytem do pozyskania stopera, ale ten finalnie wybrał przeprowadzkę do Premier League.

Leny Yoro dotychczas rozegrał 30 spotkań w koszulce Manchesteru United. Francuzowi udało się nawet raz wpisać na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji przeciwko Olympique Lyon w rozgrywkach Ligi Europy.