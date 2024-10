Real Madryt wciąż szuka obrońcy. Kolejny kandydat

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Pedro Porro na celowniku Realu Madryt

Real Madryt jest w trakcie poszukiwania alternatyw na zastąpienie Daniego Carvajala na resztę sezonu. W kontekście ewentualnego wzmocnienia giganta La Liga pojawiały się już w mediach ciekawe opcje. Tymczasem nowymi informacjami podzielił się serwis Relevo.

Na celowniku Królewskich ma znajdować się też Pedro Porro. 25-latek aktualnie broni barw Tottenhamu Hotspur, do którego trafił latem 2023 roku ze Sportingu na zasadzie transferu definitywnego za 40 milionów euro. Wcześniej występował w stołecznej ekipie na zasadzie wypożyczenia. W swoim CV zawodnik ma też takie kluby jak: Manchester City czy Real Valladolid oraz Gironą.

Pedro Porro w tej kampanii należy do kluczowych postaci The Spurs. Jak na razie wystąpił w ośmiu meczach, notując w nich jedno trafienie. Gdyby trafił do Realu, to o miejsce w składzie rywalizowałby z Fede Valverrde czy Lucasem Vazquezem. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości 45 milionów euro. Prawy defensor ma na swoim koncie już trzy występy w reprezentacji Hiszpanii. Debiut w drużynie narodowej zaliczył natomiast w marcu 2021 roku.

W kontekście Daniego Carvajala wiadomo natomiast, że piłkarz w tej kampanii już nie zagra. Hiszpan doznał kontuzji zerwania więzadła krzyżowego przedniego, zerwania więzadła pobocznego strzałkowego i zerwanie ścięgna mięśnia podkolanowego w prawej nodze. Piłkarz nie tylko ma już z głowy trwający sezon, ale najpewniej nie będzie mógł też wystąpić w przyszłorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata.

