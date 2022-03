fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Jude Bellingham mimo zaledwie 18 lat stał się kluczową postacią Borussii Dortmund. Zawodnik jest jednocześnie jednym z ulubieńców niemieckiego klubu. Bild podaje natomiast, że zawodnik znalazł się na liście życzeń Real Madryt.

Jude Bellingham to bez wątpienia ważna postać BVB w tej kampanii

18-latek ma kontrakt ważny z klubem z Bundesligi do 2025 roku

Bild twierdzi, że poważnie zainteresowany piłkarzem jest Real Madryt

Nie tylko Haaland na celowniku Los Blancos z BVB

Jude Bellingham to zawodnik, mogący się pochwalić bilansem 83 spotkań w Borussii Dortmund. Zdobył w nich 10 bramek, a ponadto zaliczył 17 asyst. Udane występy w szeregach niemieckiej ekipy sprawiły, że pojawiło się zainteresowanie młodym talentem BVB ze strony europejskiego giganta.

Real Madryt na pewno potrzebuje posiłków, mając na uwadze to, że coraz bliżej zakończenia kariery są tacy zawodnicy jak Luka Modrić, czy Toni Kroos. Los Blancos, jeśli nie chcą znaleźć się wkrótce w cieniu FC Barcelony, to muszą pozyskać piłkarzy nie tylko zdolnych, ale również perspektywicznych. Bez wątpienia do tego grona należy zaliczyć Bellinghama.

Najnowsze doniesienia Bildu sugerują, że młody reprezentant Anglii może zmienić pracodawcę już latem tego roku. Bellingham ma umowę ważną z Borussią Dortmund do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość 18-latka wynosi 75 milionów euro. Real w przypadku chęci pozyskania piłkarza musiałby się zatem liczyć z wydaniem kroci na zawodnika. Hiszpański klub nie jest zresztą jedynym, który celuje w transfer zawodnika. Liverpool jest podobno też chętny na transfer z udziałem zawodnika.

Bellingham trafił do BVB z Birmingham za 25 milionów euro w 2020 roku.

