Real Madryt stracił nadzieję. Bez szans na transfer gwiazdy w zimie

Real pogodził się z porażką

Real Madryt broni tytułu w La Liga i w Lidze Mistrzów. Aktualnie Królewscy przewodzą tabeli w krajowych rozgrywkach, natomiast w Champions League walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału. Los Blancos, mimo bolesnej porażki z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii, radzą sobie właściwie bez zarzutu. Jednak walka na kilku frontach wymaga odpowiednio szerokiej kadry.

Dlatego Real w tym okienku chciał wzmocnić defensywę i pozyskać wszechstronnego obrońcę. Nowym zawodnikiem stołecznej ekipy miał zostać Trent Alexander-Arnold. Gwiazda Liverpoolu jest związana z obecnym klubem kontraktem ważnym zaledwie do końca tego sezonu. Tę sytuację chcieli wykorzystać madrytczycy – Anglik miał przenieść się na Santiago Bernabeu za stosunkowo niską kwotę.

Ostatecznie coraz więcej, a właściwie wszystko wskazuje na to, że Alexander-Arnold nie przeniesie się do Madrytu w tym okienku. Liverpool nie zamierza przedwcześnie rozstawać się z kluczowym graczem i postawił zaporowe warunki. Natomiast sam piłkarz jeszcze nie podjął decyzji w kwestii swojej przyszłości. Zgodnie z doniesieniami Mail Sport Real pogodził się z porażką i nie będzie kontynuował zimowej walki o defensora The Reds.