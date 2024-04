Real Madryt musi ruszyć po gwiazdę. Wielki faworyt kibiców

Sipa US / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Hakimi faworytem kibiców do zastąpienia Carvajala w Realu Madryt

Prawa obrona Realu Madryt będzie w najbliższych latach przechodziła wymianę pokoleniową. Obecni defensorzy Królewskich, czyli Dani Carvajal i Lucas Vazquez, mają już ponad 30 lat i naturalnie można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości obaj zdecydują się na nowe wyzwania lub nawet zakończenie kariery.

W związku z tym Florentino Perez rozpoczyna poszukiwania godnego następcy wyżej wymienionych piłkarzy. Jednym z kandydatów, którzy są brani pod uwagę, jest Achraf Hakimi, gwiazdor Paris Saint-Germain.

Marokańczyk już niegdyś występował w pierwszej drużynie Realu, ale później zdecydowano się go sprzedać za 43 miliony euro do Interu Mediolan. Według Fichajes.net niedługo może dojść do sensacyjnego powrotu. Królewscy chcieliby przeprowadzić transakcję w 2025 roku, gdy piłkarzowi zostanie 12 miesięcy do zakończenia umowy z PSG.

Sprawdziliśmy, jak na ten ruch zapatrują się kibice. Okazuje się, że fani uważają Achrafa Hakimiego za idealnego następcę Daniego Carvajala. W naszej ankiecie oddano 1274 głosy i aż 84% z nich docenia kunszt Marokańczyka.

Czy Achraf Hakimi byłby dobrym następcą Carvajala? – wyniki ankiety

Liczba głosów Tak Nie 1274 84% 16% źródło Goal.pl, głosowanie zakończone: 15.04.2024, 17:28.

