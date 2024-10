Gwiazda Realu Madryt może zastąpić Neymara! Arabia kusi wielką kasą

Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt może stracić gwiazdę, ma zastąpić Neymara

Real Madryt tego lata musiał sprostać informacją mówiących o rekordowym zainteresowaniu pozyskaniem Viniciusa Juniora. Brazylijczyk był bowiem łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej, gdzie miał zarabiać nawet miliard euro rocznie. Sam piłkarz zdecydował się jednak wówczas na pozostanie w barwach Królewskich, ale okazuje się, że to nie koniec prób pozyskania gwiazdora.

Według informacji przekazanych przez dziennik “Marca”, działacze Al Hilal znów będą chcieli pozyskać Viniciusa Juniora, bowiem mają wątpliwości co do przydatności Neymara, który wraca do zdrowia po długiej kontuzji i ma spore problemy z odnalezieniem takiej formy, jakiej wszyscy od niego oczekiwali. Co więcej, prawdopodobnie nie przedłuży on swojego kontraktu, który wygasa latem 2025 roku.

Tu więc pojawia się chęć pozyskania Viniciusa. 24-latek miałby zostać bezpośrednim zastępcą Neymara. Nie jest jednak tajemnicą, że aktualna umowa gwiazdy Realu Madryt wygasa w czerwcu 2027 roku, a klauzula wykupu wynosi miliard euro. Tak więc transfer ten stałby się największym w historii sportu. Niemniej wiadomo, że Saudyjczyków na taki ruch stać, więc tym bardziej można obserwować z zaciekawieniem rozwój sytuacji.

