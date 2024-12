Real Madryt zdecydował, że nie będzie walczył o Antonio Silvę z Benfiki. Utalentowany obrońca ma w ciągu najbliższych miesięcy trafić do Premier League - wskazuje "Defensa Central".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real wycofuje się z walki o obrońcę. Ma trafić do Premier League

Real Madryt nie może pochwalić się zbyt dobrą sytuacją kadrową. Problemy dotyczą w szczególności defensywy, gdzie niezdolni do gry na ten moment są Eder Militao, David Alaba oraz Dani Carvajal. W niedalekiej perspektywie Królewscy zamierzają bardzo poważnie wzmocnić tę formację, sięgając po piłkarzy za naprawdę duże pieniądze. Jednym z kandydatów do zasilenia środka obrony był Antonio Silva, obserwowany przez mistrza Hiszpanii od bardzo dawna. Z kilku względów ten transfer najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku.

Utalentowany Portugalczyk ma potencjał na bycie jednym z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie. To właśnie przyciągnęło swego czasu włodarzy Realu, którzy śledzili jego postępy. Oczekiwania Benfiki, która liczy na zarobek przekraczający 75 milionów euro zdają się być przesadzone, dlatego Królewscy nie dołączą do walki o jego podpis. Mają zupełnie inny plan na obsadzenie tej pozycji.

W ostatnim czasie wzrosły notowania Raula Asencio, w którego sztab szkoleniowy ma dalej inwestować. Trwa także oczekiwanie na powrót do zdrowia Alaby oraz Militao. Wówczas Real oceni realną siłę formacji i zadecyduje o potencjalnych transferach. Na liście życzeń kandydatów jest wielu, lecz o jakimkolwiek angażu jeszcze nie ma mowy.

Silva nie przeniesie się do Madrytu, ale jego transfer i tak jest kwestią czasu. Wychowanek Benfiki ma wylądować w Premier League. Na ten moment najpoważniejszym kandydatem w rywalizacji o jego podpis jest Manchester United.