Porro zamiast Alexandra-Arnolda?

Real Madryt planuje na przyszły rok transfer nowego prawego obrońcy. Poważna kontuzja Daniego Carvajala przyspieszyła pewne procesy, choć nad wzmocnieniem tej pozycji myślano już od dawna. Hiszpan jest coraz młodszy i powoli potrzebuje zastępcy – teraz prognozuje się, że będzie poza grą nawet przez rok, więc powrót do formy jest bardzo dużą zagadką. Na Santiago Bernabeu wytypowano już wymarzonego następcę Carvajala, a jest nim Trent Alexander-Arnold.

Królewscy przyglądali się Anglikowi od bardzo dawna. Teraz nadarza się znakomita okazja, aby go pozyskać, bowiem po sezonie 2024/2025 wygasa jego umowa z Liverpoolem. Alexander-Arnold odrzucić wszystkie oferty przedłużenia i raczej szykuje się do odejścia, mając w głowie oczywiście Real.

Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że transfer nie dojdzie do skutku. Liverpool do samego końca zapowiada walkę o swojego gwiazdora i kolejne próby przekonania go do podpisania nowej umowy. Jeśli Real ostatecznie nie zdoła sprowadzić Anglika, ruszy po innego piłkarza z Premier League. Alternatywą dla Alexandra-Arnolda jest Pedro Porro, który na co dzień gra w Tottenhamie. Ostatnio media łączyły go z przenosinami do Manchesteru City. Koguty oczywiście nie są chętne do pozbywania się Hiszpana, dlatego oczekują za niego bardzo dużych pieniędzy.

Pod nieobecność Carvajala Porro wywalczył miejsce w reprezentacji Hiszpanii. Jest także jednym z najlepszych obrońców na Wyspach Brytyjskich.