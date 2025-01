Stoper Realu wzbudza zainteresowanie, zrobił dobre wrażenie na Ancelottim

Raul Asencio zyskał zaufanie Carlo Ancelottiego podczas obecnego sezonu. Tymczasem 21-letni stoper wzbudził zainteresowanie innego hiszpańskiego klubu, Getafe - donosi we wtorkowy wieczór portal TodoFichajes.com.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Raul Asencio przymierzany do Getafe

Raul Asencio szturmem wskoczył do składu Realu Madryt po tym, jak poważnych kontuzji nabawili się David Alaba oraz Eder Militao. 21-letni środkowy obrońca przez pewien czas pełnił bardzo ważną rolę w zespole prowadzonym przez Carlo Ancelottiego. Jednak austriacki stoper wraca już do pełni sił, a to może oznaczać, że dla Raula Asencio zabraknie miejsce w kadrze pierwszego zespołu lidera La Ligi. Dlatego przyszłość mierzącego 184 centymetry defensora stoi pod znakiem zapytania.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją” [WIDEO]

Według najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “TodoFichajes.com” Getafe wykazuje zainteresowanie młodym obrońcą Realu Madryt. Klub, który ma swoją siedzibę na przedmieściach stolicy Hiszpanii, podobno chciałby wypożyczyć Raula Asencio do końca aktualnej kampanii. Niewykluczone, że Królewscy wyrażą zgodę na taki ruch, żeby zapewnić perspektywicznemu zawodnikowi regularne występy na najwyższym poziomie.

W obecnym sezonie młodzieżowy reprezentant Hiszpanii rozegrał 10 meczów pod wodzą Carlo Ancelottiego, spędził na boisku 541 minut i zanotował 1 asystę. Wychowanek Las Palmas do akademii Los Blancos przeprowadził się w 2017 roku. Od lipca 2023 roku z powodzeniem grał w rezerwach Realu Madryt, by kilka miesięcy temu wreszcie awansować do seniorów. Wartość rynkowa Raula Asencio jest szacowana na około 7,5 miliona euro.