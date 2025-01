Solskjaer chce duet z Manchesteru United? Jest reakcja trenera

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer o Marcusie Rashfordzie i Casemiro w Turcji

Besiktas w ubiegłym tygodniu ogłosił zatrudnienie Ole Gunnara Solskjaera na stanowisku trenera. Norweski szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem brytyjskie media doniosły, że Marcus Rashford i Casemiro znaleźli się w orbicie zainteresowań tureckiego klubu. Solskjaer postanowił skomentować plotki, które łączą jego nowy zespół z gwiazdami Manchesteru United.

– Casemiro i Rashford to znakomici piłkarze, ale nie miałem z nimi żadnego kontaktu – powiedział Solskjaer. – Czas w Manchesterze United był dla mnie wyjątkowy, ale to zamknięty rozdział – dodał. Wiele wskazuje na to, że Casemiro opuści Old Trafford już tej zimy. Brazylijczyk jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników i znalazł się na liście graczy do potencjalnego odejścia.

Z kolei Rashford został odsunięty od zespołu przez Rubena Amorima. Anglik wzbudził ogromne zainteresowanie. Napastnika chcą u siebie m.in. Barcelona, Borussia Dortmund czy też AS Monaco. Besiktas aktualnie zajmujący szóste miejsce w tabeli tureckiej Super Lig, przygotowuje się do czwartkowego meczu Ligi Europy przeciwko Athletic Bilbao. Solskjaer jasno dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest rozwój obecnej drużyny, a nie powrót do współpracy z zawodnikami, których trenował w drużynie Czerwonych Diabłów.