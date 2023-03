Raphinha już ubiegłego lata był o krok od transferu do Chelsea. Trafił do Barcelony, co nie oznacza, że The Blues stracili nim zainteresowanie.

Raphinha był latem o krok od transferu do Chelsea. Ostatecznie trafił jednak do Barcelony za 58 milionów euro

The Blues wciąż interesują się Brazylijczykiem

26-latek sprawdza się w zespole Blaugrany, ale ta może być latem zmuszona do sprzedaży jednej z gwiazd

Raphinha wciąż w kręgu zainteresowań The Blues

Raphinha pod koniec ubiegłego sezonu znalazł się na językach europejskich dziennikarzy. Świetna postawa skrzydłowego pomogła Leeds United utrzymać się w Premier League. Wszyscy wiedzieli, że latem Brazylijczyk trafi do większego klubu. Był już o krok od przenosin do Chelsea, o czym mówił właściciel Pawi. Ostatecznie 26-latek poczekał jednak, aż Barcelona znalazła odpowiednie rozwiązanie, by móc za niego zapłacić. Kosztował Dumę Katalonii 58 milionów euro.

Na Camp Nou nie został członkiem wyjściowego składu. Xavi Hernandez wciąż bardziej ufał Ousmane’owi Dembele, zaś na lewym skrzydle Raphinha nie prezentował odpowiedniej pewności siebie. Dopiero kontuzja Francuza otworzyła byłemu graczowi Leeds drzwi do pierwszej jedenastki. Choć jego występy wciąż bywają kwestionowane, coraz częściej 26-latek pokazuje się ze świetnej strony. Do tego, nawet gdy jego grze brakuje efektowności, Brazylijczyk regularnie gwarantował gole i asysty, a co za tym idzie – punkty w ligowej tabeli. Ostatnio skrzydłowy świetnie pokazał się w starciu z Realem Madryt.

Portal GiveMeSport przekonuje, że Raphnha nie zniknął z radarów Chelsea. Latem z Londynu na pewno odejdzie Pierre-Emerick Aubameyang, zaś adaptacja Mychajło Mudryka nie przechodzi tak gładko, jak zakładano. Z kolei Barcelona może być zmuszona, by dokonać wówczas istotnej sprzedaży, by zrównoważyć budżet. Brazylijczyk wciąż jest ciepło wspominany w najbogatszej lidze na świecie – Premier League. Niewykluczone zatem, że Blaugrana ostatecznie sprzeda 26-latka za okrągłą sumkę.

Raphinha rozegrał w tym sezonie 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i tyle samo asyst.

