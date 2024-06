Raphinha może opuścić FC Barcelonę. Ale tylko pod jednym warunkiem

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphael Dias Belloli Raphinha

Raphinha odejdzie z Barcelony za gigantyczne pieniądze

FC Barcelona poszukuje nowego zawodnika na lewe skrzydło podczas letniego okienka transferowego i marzy o podpisaniu kontraktu z jednym z dwóch graczy: Luisem Diazem lub Nico Williamsem. Aby jednak to się stało, klub musi najpierw dokonać dużej sprzedaży. Od pewnego czasu spekuluje się, że to Raphinha może zostać poświęcony przez Dumę Katalonii tego lata. 27-letni Brazylijczyk, który dołączył do klubu w 2022 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klubów z Premier League i Arabii Saudyjskiej.

Według “Mundo Deportivo”, Raphinha jest wysoko cenionym zawodnikiem przez nowego trenera Hansiego Flicka oraz zarząd sportowy klubu. Były zawodnik Leeds United zawsze daje z siebie wszystko na boisku i jest wszechstronny, mogąc grać zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle. Jednakże, ze względu na swoją rynkową wartość, Raphinha jest postrzegany jako najłatwiejszy do sprzedaży spośród graczy, których klub może uznać za zbędnych.

Wszystkie scenariusze związane z Raphinhą są obecnie otwarte. Jeśli pozostanie w Barcelonie, nie będzie problemu, ponieważ dużo wnosi do gry zespołu. Jednak, jeśli zdecyduje się odejść, klub zgodzi się na to tylko za ofertę wartą co najmniej 90 milionów euro. To warunek postawiony przez Barcelonę, która odrzuciła już ofertę w wysokości 80 milionów euro zeszłego lata.

