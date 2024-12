Arsenal powalczy z Manchesterem United. Celem reprezentant Francji

Associated Press / Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta i Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani łączony z Arsenalem

Wszystko wskazuje na to, że Randal Kolo Muani odejdzie z PSG podczas najbliższego styczniowego okienka transferowego. Luis Enrique nie liczy na francuskiego napastnika, a włodarze Paris Saint-Germain są gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i czasowe wypożyczenie. Tak więc 26-latek będzie łakomym kąskiem dla gigantów poszukujących wzmocnienia formacji ofensywnej.

Jednym z klubów, który chce zwiększyć rywalizację w linii ataku, jest bez wątpienia Arsenal. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez hiszpański serwis “Fichajes.net” Kanonierzy właśnie dołączyli do wyścigu o sprowadzenie 27-krotnego reprezentanta Trójkolorowych. The Gunners muszą jednak zmierzyć się z ogromną konkurencją, ponieważ tego piłkarza na celowniku mają również Manchester United, RB Lipsk czy AS Monaco.

Randal Kolo Muani występuje w barwach ekipy Les Parisiens od września 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Parc des Princes za 95 mln euro z Eintrachtu Frankfurt. Biorąc pod uwagę kwotę tej transakcji, to mierzący 187 cm snajper na pewno nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Dotychczasowy bilans napastnika w PSG wygląda następująco – 54 spotkania, 11 bramek i 7 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 30 mln euro.