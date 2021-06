Według Marci, Sergio Ramos był nieobecny podczas sesji zdjęciowej nowych koszulek Królewskich na przyszły sezon. Owszem prawdą jest, że zazwyczaj nie uczestniczy w tym cała drużyna, jednak brak 35-latka może być sporym zaskoczeniem. Dotychczas Hiszpan był centralną postacią kampanii promocyjnych Realu Madryt.

Sergio Ramos nie zjawił się na oficjalnej sesji zdjęciowej nowych koszulek Realu Madryt na sezon 2021/22

Jak dotąd 35-latek był centralną postacią w większości akcji promocyjnych Królewskich

W Madrycie wróciły wspomnienia dotyczące odejścia Cristiano Ronaldo, który w 2018 r., również nie uczestniczył w identycznej kampanii, a chwilę potem przeniósł się do Włoch

Sergio Ramos nadal nie odnowił kontraktu

Saga związana z odejściem Sergio Ramosa trwa od kilku miesięcy. Zimą madryccy dziennikarze, doszli do pewnych informacji dotyczących rozmów piłkarza z Florentino Perezem. Wówczas władze Królewskich oferowały 35-latkowi roczne przedłużenie umowy. Natomiast sam zainteresowany miał powiedzieć, że zasługuje przynajmniej na dwuletni kontrakt.

Tymczasem nowy tydzień przyniósł kolejną wskazówkę w układance związanej z przyszłością Sergio Ramosa w Madrycie. Stoper nie zjawił się na oficjalnej sesji zdjęciowej, promującej nowe stroje na przyszły sezon. Nie ma ostatecznej pewności, czy brak Hiszpana wiązał się z jego decyzją, czy tak postanowił Perez. Jedno jest pewne. Adidas zawsze nalegał, aby w kampaniach występowało jak najwięcej gwiazd. Podsumowując, gdyby wieloletni kapitan Królewskich chciał być obecny, niemiecki gigant zgodziłby się nawet na zmianę terminu, ponieważ jeszcze do niedawana 35-latek przebywał na izolacji z powodu zarażenia koranowirusem.

Cała sytuacja jest bliźniaczo podobna do tej z 2018 roku

Co ciekawe, w kwietniu 2018 r., Cristiano Ronaldo również nie brał udziału w sesji zdjęciowej nowych koszulek, gdy nawet nikt nie podejrzewał Portugalczyka, że latem przeniesie się do Włoch. Eksperci od spraw marketingu twierdzą, że największe gwiazdy powinny być obecne w tego typu kampaniach, a brak Ramosa to wymowny gest, który oznacza tylko jedno.

Coraz więcej mówi się o końcu wieloletniej przygody Sergio Ramosa na Santiago Bernabeu. Dotychczas Hiszpan uzbierał 671 występów w koszulce Realu Madryt, dla którego we wszystkich rozgrywkach strzelił łącznie, aż 101 bramek, notując przy tym 40 asyst. Jak na środkowego obrońcę, taki wynik robi ogromne wrażenie.

Największe szanse na pozyskanie 35-latka ma obecnie Manchester City oraz Paris Saint-Germain. Wraz z końcem czerwca Ramos stanie się wolnym zawodnikiem, a klubowi fani nie mają już cienia wątpliwości, że legenda Los Blancos w najbliższych dniach ogłosi rozstanie z Realem Madryt.

